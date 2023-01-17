Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1789
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Константинов (костюченков) Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
1743
Жена: Костюченкова-Чернухина Х
Рождение ребёнка
1747
Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Х
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1756
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Костюченкова-Чернухина Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1769
Смерть
1789