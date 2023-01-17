Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Константинов (костюченков) Григорий

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1743

Жена: Костюченкова-Чернухина Х

Рождение ребёнка
1747

Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Х

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1754

Жена: Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Костюченкова-Чернухина Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Костюченков-Чернухин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1789
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