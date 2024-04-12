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Толстоухов Иван Федорович

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.08.1899

Дата смерти

14.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Толстоухов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Толстоухова Елена Ивановна

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстоухов Александр Иванович

Мать ребёнка: Толстоухова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстоухова Елена Ивановна

Смерть
14.04.1982
город Ташкент
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