Толстоухов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения21.08.1899
Дата смерти14.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1899
Рождение ребёнка
15.08.1925
Сын: Толстоухов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Толстоухова Елена Ивановна
Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстоухов Александр Иванович
Мать ребёнка: Толстоухова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1982
город Ташкент