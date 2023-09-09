Хохлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1837 ст.
Дочь: (Хохлова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Иванович
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно