Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1926

Дата смерти

14.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952

Сын: Смирнов Вадим Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
06.09.1954

Дочь: (Смирнова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич

Смерть
14.05.2004

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