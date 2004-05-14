Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1926
Дата смерти14.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952
Сын: Смирнов Вадим Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1954
Дочь: (Смирнова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич
Смерть
14.05.2004