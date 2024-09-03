Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Анисимов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Мария Петровна

Отец ребёнка: Анисимов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Анисимов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Анисимов Петр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Анисимов Петр Петрович

Отец ребёнка: Анисимов Петр

Смерть
Неизвестно

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