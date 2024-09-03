Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Анисимов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Мария Петровна
Отец ребёнка: Анисимов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Анисимов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Анисимов Петр
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Анисимов Петр
Смерть
Неизвестно