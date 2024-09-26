Синявская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинявская ?

Синявская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синявский Афанасий Артёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синявский Афанасий Артёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синявский Афанасий Артёмович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Синявский Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Синявский Афанасий Артёмович

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.