Кулагин Горохов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1869 ст.
Отец: Горохов Василий Иванович
Мать: Мавра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.07.1870
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Кулагин (Горохов) Григорий Петрович
Мать ребёнка: Горохова (Пшонкина) Марфа Дмитриевна
Смерть
Неизвестно