Кулагин Горохов Петр Васильевич 08.06.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулагин Горохов Петр Васильевич

Место рождения

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

08.06.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1869 ст.

Отец: Горохов Василий Иванович

Мать: Мавра Васильевна

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Пшонкина) Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
28.07.1870

Жена: Горохова (Пшонкина) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Кулагин (Горохов) Григорий Петрович

Мать ребёнка: Горохова (Пшонкина) Марфа Дмитриевна

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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