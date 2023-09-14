(Ярунова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ярунова) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ярунова Федор

Мать: Ярунова Миланья Федоровна

Рождение ребёнка
06.10.1926

Дочь: Раиса Кадыровна

Отец ребёнка: Тлябалдиев Абду Кадыр

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.02.1928

Дочь: Любовь Кадыровна

Отец ребёнка: Тлябалдиев Абду Кадыр

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Тлябалдиев Кахар Кадырович

Отец ребёнка: Тлябалдиев Абду Кадыр

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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