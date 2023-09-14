(Ярунова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ярунова Федор
Рождение ребёнка
06.10.1926
Дочь: Раиса Кадыровна
Отец ребёнка: Тлябалдиев Абду Кадыр
Рождение ребёнка
03.02.1928
Дочь: Любовь Кадыровна
Отец ребёнка: Тлябалдиев Абду Кадыр
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тлябалдиев Кахар Кадырович
Отец ребёнка: Тлябалдиев Абду Кадыр
Смерть
Неизвестно