Ветлугин Николай Прокопьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветлугин Николай Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветлугин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветлугин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветлугина Тося Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветлугина Ираида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ветлугин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Харлова (Ветлугина) Августа Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Свердловская область, п.Нейво-Шайтанский г.Алапаевск
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ветлугин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ветлугин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Проживал город Алапаевск ул.Володарского, д.7

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