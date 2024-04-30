Ветлугин Николай Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ветлугин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветлугин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветлугина Тося Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветлугина Ираида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ветлугин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Харлова (Ветлугина) Августа Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Свердловская область, п.Нейво-Шайтанский г.Алапаевск
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ветлугин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ветлугин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Проживал город Алапаевск ул.Володарского, д.7