Егорова (???) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Виктор Иванович
Смерть
19.08.1999