Егорова (???) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (???) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Виктор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Виктор Иванович

Смерть
19.08.1999

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