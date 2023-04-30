Соколова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1998

Дочь: Соколова Алена Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Петрович

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