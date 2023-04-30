Соколова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1998
Дочь: Соколова Алена Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно