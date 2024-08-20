Панарина (Корнаухова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Корнаухова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: (Панарина) Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Панарин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
06.01.1911

Дочь: (Панарина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
04.12.1911

Сын: Панарин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: (Панарина) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Панарин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Рождение ребёнка
01.06.1915

Сын: Панарин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович

Смерть
Неизвестно

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