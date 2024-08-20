Панарина (Корнаухова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: (Панарина) Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
26.06.1908
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
06.01.1911
Дочь: (Панарина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
04.12.1911
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: (Панарина) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
22.03.1914
Сын: Панарин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Рождение ребёнка
01.06.1915
Отец ребёнка: Панарин Сергей Христофорович
Смерть
Неизвестно