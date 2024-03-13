Филипов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Филипова (Войтова) Тамара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Филипова (Войтова) Тамара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипова (Войтова) Тамара Степановна

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