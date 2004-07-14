Нестеров эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.2004
Сын: Нестеров денис эдуардович
Мать ребёнка: Нестерова светлана николаевна
Рождение ребёнка
19.03.2010
Дочь: Нестерова дарья эдуардовна
Мать ребёнка: Нестерова светлана николаевна
Бракосочетание
Неизвестно