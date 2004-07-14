Нестеров эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.2004

Сын: Нестеров денис эдуардович

Мать ребёнка: Нестерова светлана николаевна

Рождение ребёнка
19.03.2010

Дочь: Нестерова дарья эдуардовна

Мать ребёнка: Нестерова светлана николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова светлана николаевна

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