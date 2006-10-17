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Лисовский Николай Иванович
Лисовский Николай Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Лисовский Иван Николаевич
1970 г.р.
Мать
Лисовская Лариса Наркистовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2006
Отец:
Лисовский Иван Николаевич
Мать:
Лисовская Лариса Наркистовна
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