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Мокин Михаил

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

28.01.1952

Дата смерти

11.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1951 г.р.
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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1952

Отец: Мокин Борис Николаевич

Мать: Мокина Елена Ивановна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Галина

Рождение ребёнка
05.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.09.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рогожино
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