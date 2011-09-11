Мокин Михаил
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения28.01.1952
Дата смерти11.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1952
Отец: Мокин Борис Николаевич
Мать: Мокина Елена Ивановна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Галина
Рождение ребёнка
05.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рогожино