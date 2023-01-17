Сычёв Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычёв Леонид Николаевич

Сычёв Леонид Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: Сычёв Николай Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Сычёва Алёна Леонидовна

Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
25.01.1979

Сын: Сычёв Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Прокопьевна

Кысыл-Сыр, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычёва Татьяна Прокопьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close