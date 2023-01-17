Сычёв Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: Сычёв Николай Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Сычёва Алёна Леонидовна
Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.01.1979
Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Прокопьевна
Кысыл-Сыр, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно