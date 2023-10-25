Дарья Афанасьева 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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1821 г.р.
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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Василий Логинов

Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Василий Логинов

Рождение ребёнка
27.10.1821

Сын: Ковалев Стефан Васильев

Отец ребёнка: Ковалев Василий Логинов

Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Василий Логинов

Смерть
Неизвестно

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