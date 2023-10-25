Дарья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
27.10.1821
Отец ребёнка: Ковалев Василий Логинов
Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825
Смерть
Неизвестно