Смородинов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смородинов Иван Прокопьевич

Мать: Смородинова (Афанасьева) Фёкла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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