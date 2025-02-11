Матрёна Андреева 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Никонов1804 г.р.
Дети
Михаил Яковлев1830 г.р.
Ирина Яковлева1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никонов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Смерть
Неизвестно

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