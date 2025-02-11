Матрёна Андреева
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Никонов1804 г.р.
Дети
Михаил Яковлев1830 г.р.
Ирина Яковлева1836 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никонов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никонов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никонов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никонов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никонов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно