(Елунина) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Елунина) Агрипина

(Елунина) Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елунин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Елунин Павел

Отец ребёнка: Елунин Андрей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.