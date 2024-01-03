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Угнячова Елена Яковлевна

Место рождения

Парафиевка, Чернігівська область

Дата рождения

13.05.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
13.05.1906 ст.

Отец: Угнячов Иаков Романович

Мать: Угнячова (Назаренкова) Матрона Ивановна

Парафиевка, Чернігівська область
Дочь крестьянина собственника Сумского уезда Верхне-Сыроватской волости деревни Песчаной Иакова Романовича Угнячова и его законной жены Матроны Иоановны
Крещение
23.05.1906 ст.
Парафиевка, Чернігівська область
Свято-Николаевская церковь села Парафиевка, Борзенский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно

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