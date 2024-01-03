Угнячова Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.05.1906 ст.
Дочь крестьянина собственника Сумского уезда Верхне-Сыроватской волости деревни Песчаной Иакова Романовича Угнячова и его законной жены Матроны Иоановны
Крещение
23.05.1906 ст.
Свято-Николаевская церковь села Парафиевка, Борзенский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно