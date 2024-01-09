Охват Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1941
Дочь: Охват Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Охват Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Охват Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охват Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Охват Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно