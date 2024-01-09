Охват Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1941

Дочь: Охват Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Охват Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Охват Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Охват Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охват Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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