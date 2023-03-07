Вотинцев Митрофан Евстафиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцев Фетка Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Вотинцев Вахромей Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1663
Сын: Вотинцев Григорий Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Вотинцев Савва Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно