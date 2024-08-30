Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор Николаевич

Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ступина Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1944

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