Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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