Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Смерть
Неизвестно