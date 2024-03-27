Зиянгареев Фатхулбаян
Место рожденияд.Кзыл-Яр Бавлинского р-на РТ
Дата рождения19.10.1910
Дата смерти05.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910
Отец: Зиянгареев Жихангрей
Мать: Масрура
Военная награда
Неизвестно
Зиянгареев Фатхелбаян Зиянгареевич В архив Дата рождения __.__.1910 Место рождения Татарская АССР, Бавлинский р-н, д. Кзыл-Ярово Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Кар... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1934
Рождение ребёнка
07.07.1936
Рождение ребёнка
04.10.1941
Рождение ребёнка
27.11.1943
Рождение ребёнка
16.04.1949
Рождение ребёнка
21.09.1951
Смерть
05.05.1986