Яковлев Иван меншой
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Семенов Яков
Мать: Абакумова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Иванов Андрей
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Наталья
Смерть
Неизвестно