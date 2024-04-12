Яковлев Иван меншой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван меншой

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1710 г.р.

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Семенов Яков

Мать: Абакумова Авдотья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Иванов Андрей

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Наталья

Смерть
Неизвестно
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