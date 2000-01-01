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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Агафия Трофимова

Мать ребёнка: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Трофимовна

Мать ребёнка: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

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