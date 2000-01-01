?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Агафия Трофимова
Мать ребёнка: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Трофимовна
Мать ребёнка: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно