Шмачилина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмачилина Анна

Шмачилина Анна

Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмачилин Василий

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шмачилин Петр

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шмачилин Василий

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шмачилин Федор

Отец ребёнка: Шмачилин Василий

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.