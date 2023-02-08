Шмачилина Анна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмачилин Василий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шмачилин Петр
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шмачилин Василий
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шмачилин Федор
Отец ребёнка: Шмачилин Василий
Смерть
Неизвестно