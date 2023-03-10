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Морозов Макар Яковлев
Морозов Макар Яковлев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Морозов Яков Андреев
Мать
(Морозов) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1843
Отец:
Морозов Яков Андреев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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