Елисеев Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1928
Дата смерти04.11.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928
Отец: Елисеев Тимофей Ефимович
Мать: Елисеева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
29.01.1956
Сын: Елисеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева Татьяна Александровна
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1958
Сын: Елисеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1961
Сын: Елисеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2009