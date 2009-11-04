Елисеев Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Николай Тимофеевич

Елисеев Николай Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1928

Дата смерти

04.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: Елисеев Тимофей Ефимович

Мать: Елисеева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
29.01.1956

Сын: Елисеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева Татьяна Александровна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1958

Сын: Елисеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1961

Сын: Елисеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Татьяна Александровна

Смерть
04.11.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close