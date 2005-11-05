Сельницын Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сельницына София Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сельницына Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сельницына Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сельницына Ксения Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сельницын Арсентий Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно