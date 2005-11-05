Сельницын Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельницын Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сельницын Владимир Фёдорович

Мать: Бычкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сельницына София Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сельницына Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сельницына Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сельницына Ксения Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сельницын Арсентий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парпиева Гульшаной Мурадияевна

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