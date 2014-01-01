Боровков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1788
Дата смерти21.11.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1788
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Боровкова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Боровков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1834
Сын: Боровков Николай Александрович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Боровков Александр Александрович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Энгельгардт Вера Александровна
Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.11.1856