Боровков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1788

Дата смерти

21.11.1856

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1788

Отец: Боровков Дмитрий Григорьевич

Мать: Боровкова Мария Филимоновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Боровкова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Боровков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.1834

Сын: Боровков Николай Александрович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Боровков Александр Александрович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Энгельгардт Вера Александровна

Мать ребёнка: Боровкова Елена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.11.1856
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