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Бекетов Алексей Иванович

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Место рождения

Большое Маресьево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

02.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: Бекетов Иван Васильевич

Мать: Бекетова Мария Петровна

Большое Маресьево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемники: Того же села крестьянский сын Василий Иванов Бекетов и девица Анна Николаева Евдокимова по старому стилю рожден 16 марта и крещен 17 марта 1906 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекетова) Ирочка

Мать ребёнка: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1941

Сын: Бекетов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
02.08.1972
Причина смерти: Инфаркт

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