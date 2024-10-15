Бекетов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смерти02.08.1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Отец: Бекетов Иван Васильевич
Мать: Бекетова Мария Петровна
Восприемники: Того же села крестьянский сын Василий Иванов Бекетов и девица Анна Николаева Евдокимова по старому стилю рожден 16 марта и крещен 17 марта 1906 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекетова) Ирочка
Мать ребёнка: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна
Рождение ребёнка
26.06.1941
Сын: Бекетов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Бекетова (Смехова) Муза Васильевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
02.08.1972
Причина смерти: Инфаркт