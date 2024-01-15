Маремьяна Петровна (или Федоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1696 и 1697
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1713 и 1722
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1729
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
После 1755