Маремьяна Петровна (или Федоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Петровна (или Федоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1696 и 1697

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1677 и 1691 г.р.

Дети

Между 1718 и 1729 г.р.
Около 1721 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1737 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1713 и 1722

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
Между 1718 и 1729

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1755
Мерлино, Шуйский район, Северный край

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