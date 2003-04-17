Мыздрин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрин Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1950

Дата смерти

17.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1950

Отец: Мыздрин Сергей Ефремович

Мать: Мыздрина Тамара Александровна

Рождение ребёнка
30.06.1974

Сын: Мыздрин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.02.1981

Сын: Мыздрин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
1984

Жена: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна

Смерть
17.04.2003
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