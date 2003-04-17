Мыздрин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1950
Дата смерти17.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1950
Рождение ребёнка
30.06.1974
Сын: Мыздрин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1981
Сын: Мыздрин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мыздрина (губина) Ольга Ивановна
Развод
1984
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2003