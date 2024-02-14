Галиуллин Мансур
Место рожденияд,Нижний Биябаш
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Булатов Нурулла
Мать: Галиуллина Гулькабира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно