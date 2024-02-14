Галиуллин Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллин Мансур

Место рождения

д,Нижний Биябаш

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Булатов Нурулла

Мать: Галиуллина Гулькабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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