Павел Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Осипов

Павел Осипов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1814 ст.

Отец: Осип Андреев

Мать: Степанида Севастьянова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.02.1830 ст.

Жена: Зиновия Максимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1835 ст.

Сын: Сергей Павлов

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.09.1837 ст.

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1839 ст.

Сын: Андрей Павлов

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.09.1841 ст.

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1843 ст.

Дочь: Василиса Павлова

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.08.1847 ст.

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1849 ст.

Сын: Белокуров Никита Павлов

Мать ребёнка: Зиновия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.