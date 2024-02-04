Павел Осипов
Место рождения
Дата рождения01.11.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1814 ст.
Отец: Осип Андреев
Мать: Степанида Севастьянова
Бракосочетание
07.02.1830 ст.
Жена: Зиновия Максимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1835 ст.
Сын: Сергей Павлов
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Рождение ребёнка
12.09.1837 ст.
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Рождение ребёнка
12.10.1839 ст.
Сын: Андрей Павлов
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Рождение ребёнка
03.09.1841 ст.
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Рождение ребёнка
20.08.1843 ст.
Дочь: Василиса Павлова
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Рождение ребёнка
29.08.1847 ст.
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Рождение ребёнка
09.09.1849 ст.
Мать ребёнка: Зиновия Максимова
Смерть
Неизвестно