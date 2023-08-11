Агрипина Пимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Пимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
28.02.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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