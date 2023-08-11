Агрипина Пимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
28.02.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ... Показать все
Смерть
Неизвестно