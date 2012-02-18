Васильева (Пономарева) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Пономарева) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1934

Сын: Васильев Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
18.12.1938

Дочь: Сасина Людмила Митрофановна

Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1944

Дочь: Пономарева Фаина Митрофановна

Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1946

Сын: Пономарев Геннадий Митрофанович

Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Митрофан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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