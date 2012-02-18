Васильева (Пономарева) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1934
Сын: Васильев Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.1938
Дочь: Сасина Людмила Митрофановна
Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1944
Дочь: Пономарева Фаина Митрофановна
Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1946
Сын: Пономарев Геннадий Митрофанович
Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Митрофан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно