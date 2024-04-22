Терентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Федорович

Место рождения

Скоморохово, Старопасонская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Федор

Мать: не указана

Скоморохово, Старопасонская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-9DWK?i=421&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-R2D?i=362&wc=M6MV-ZTG... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Устинья Терентьевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Скоморохово, Старопасонская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
После 1782
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-9DWK?i=421&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530
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