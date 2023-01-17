Марков Михаил Дмитриевич
Место рожденияПристень, Сортировка
Дата рождения1887
Дата смерти19.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Пристень, Сортировка
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1909
Мать ребёнка: Маркова ?
Бочковка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Ранение
15.03.1915
Ранение
20.08.1915
Бельск, Сортировка
Пулевое Ранение 2 и 3 пальцев левой руки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1963
Причина смерти: склероз сосудов мозга