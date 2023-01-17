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Марков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Пристень, Сортировка

Дата рождения

1887

Дата смерти

19.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1907 и 1909 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Пристень, Сортировка
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1909

Сын: Марков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Маркова ?

Бочковка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Ранение
15.03.1915
Ранение
20.08.1915
Бельск, Сортировка
Пулевое Ранение 2 и 3 пальцев левой руки
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
19.12.1963
Харьков, Харківська область
Причина смерти: склероз сосудов мозга
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