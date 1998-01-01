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Фомина Дарья Васильевна
Фомина Дарья Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1916
Дата смерти
01.01.1998
Пол
Женский
Отец
Фомин Василий 2
1889 г.р.
Мать
Фомина И
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец:
Фомин Василий 2
Мать:
Фомина И
Смерть
01.01.1998
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