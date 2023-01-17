Зыкова (Бауло) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Бауло) Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Зыков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Иванович

Пожитково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1951

Сын: Зыков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Зыков Николай Иванович

Пожитково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1952

Дочь: Овсянникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Зыков Николай Иванович

Пожитково, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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