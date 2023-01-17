Зыкова (Бауло) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Отец ребёнка: Зыков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1951
Сын: Зыков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Зыков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1952
Дочь: Овсянникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Зыков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва