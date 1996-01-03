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Умербаев Ахат Хайдарович
Умербаев Ахат Хайдарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1965
Пол
Мужской
Отец
Умербаев Хайдар Батыргалиевич
1936 г.р.
Мать
Умербаева Халима Кенжигалиевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1965
Отец:
Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Мать:
Умербаева Халима Кенжигалиевна
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