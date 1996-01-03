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Умербаев Ахат Хайдарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1965

Отец: Умербаев Хайдар Батыргалиевич

Мать: Умербаева Халима Кенжигалиевна

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