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Семён Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Варфоломей Алексеевич

Мать: Мавра Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1790 по 1791 ст.

Сын: Ерофей Семёнович

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Лукерья Семёновна

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Рождение ребёнка
С 1798 по 1800 ст.

Сын: Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Марья Семёновна

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Федосья Семёновна

Мать ребёнка: Настасья Матвеевна

Смерть
1814 ст.

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