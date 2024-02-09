Семён Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Варфоломей Алексеевич
Мать: Мавра Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1790 по 1791 ст.
Сын: Ерофей Семёнович
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Лукерья Семёновна
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Рождение ребёнка
С 1798 по 1800 ст.
Сын: Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Марья Семёновна
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Федосья Семёновна
Мать ребёнка: Настасья Матвеевна
Смерть
1814 ст.