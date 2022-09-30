Петухов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1942

Дата смерти

15.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1942

Отец: Петухов Иван

Мать: Петухова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Петухов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Петухова Валентина Сергеевна

Орда
Рождение ребёнка
11.04.1963

Дочь: Кузнецова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Петухова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Валентина Сергеевна

Смерть
15.10.1991
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