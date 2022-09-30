Петухов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1942
Дата смерти15.10.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1942
Отец: Петухов Иван
Мать: Петухова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Петухов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Петухова Валентина Сергеевна
Орда
Рождение ребёнка
11.04.1963
Дочь: Кузнецова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Петухова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1991