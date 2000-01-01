Кветкина Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кветкина Евдокия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кветкин Трофим Трофимович

Мать: Анна Степановна

Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Геращенко Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Олещенко Сергей

Чилик, Шелек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Олещенко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Олещенко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буханцова Александра

Отец ребёнка: Олещенко Сергей

Смерть
Неизвестно
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