Кветкина Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кветкин Трофим Трофимович
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Геращенко Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Олещенко Сергей
Чилик, Шелек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Олещенко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Олещенко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буханцова Александра
Отец ребёнка: Олещенко Сергей
Смерть
Неизвестно