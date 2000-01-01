Мосунова (Мосунова) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосунова (Мосунова) Мавра Михайловна

Мосунова (Мосунова) Мавра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мосунова Ксения Авксентьевна

Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мосунова Ольга Авксентьевна

Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мосунов Алексей Авксентьевич

Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мосунова Александра Авксентьевна

Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close