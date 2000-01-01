Мосунова (Мосунова) Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мосунова Ксения Авксентьевна
Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мосунова Ольга Авксентьевна
Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мосунов Алексей Авксентьевич
Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мосунова Александра Авксентьевна
Отец ребёнка: Мосунов Аквсентий Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно